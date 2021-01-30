В Армении потеплеет на 5-6 градусов

Во второй половине дня 30 января на территории Армении ожидается прекращение осадков, 31 января в некоторых регионах ожидаются осадки. С 1 по 4 февраля осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Во второй половине дня 1-3 февраля температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

Во второй половине дня 30 января в Ереване ожидается прекращение осадков, 31 января –слабые осадки. 1-4 февраля ожидается погода без осадков.