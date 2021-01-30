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Военные РФ направились из Степанакерта в российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня

Военные РФ направились из Степанакерта в российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня

Российские военнослужащие приступили к совершению марша на штатной технике в район н.п. Киямаддинли Азербайджанской Республики, где будет развернут совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта (Совместный центр).

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение нескольких дней в пункте дислокации Российского миротворческого контингента в г. Степанакерт военнослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного Центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой им предстоит выполнять задачи.

Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов», - говорится в  сообщении МО Российской  Федерации.


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