В Баку начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр
14:10, 30 Январь, 2021
Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.
"Турецко-российский мониторинговый центр начинает свою деятельность с сегодняшнего дня. Турецкие и российские военнослужащие, привлеченные к работе в центре, находятся в Азербайджане", - сообщил Даргяхлы.
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