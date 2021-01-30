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В Баку начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр

В Баку начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр

Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте. Как передает  Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об        этом сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.

"Турецко-российский мониторинговый центр начинает свою деятельность с сегодняшнего дня. Турецкие и российские военнослужащие, привлеченные к работе в центре, находятся в Азербайджане", - сообщил Даргяхлы.


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