Чехия ограничила иностранцам въезд из-за коронавируса

Правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике. "Правительство на период с 00.00 30 января до 23.59 14 февраля 2021 года запрещает нахождение иностранцев на территории Чешской республики за исключением тех, кто имеет разрешение на работу или на учебу, а также разрешение на временное или постоянное проживание в стране", - говорится в сообщении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, после некоторого улучшения ситуации с распространением заболеваний коронавирусом в первой половине января в течение последних двух недель в Чехии вновь начался рост суточного числа новых больных и количества госпитализированных.

В настоящее время в республике заражены коронавирусом 96 969 человек, из которых 5856 госпитализированы. За последние сутки прибавилось 7973 новых больных. В целом за период пандемии заразились 972,6 тысячи человек, выздоровели 859,6 тысячи, скончались 16 072.