Утвержден новый порядок именования государственных образовательных учреждений

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения утвержден порядок наименования государственных образовательных учреждений.

Порядок именования

Согласно представленному проекту решение обименовании (нейминге) государственного образовательного учреждения принимает уполномоченный орган образовательного учреждения - в соответствии с его подчиненностью. Решения обименовании учебных классов, кабинетов и залов принимаются педагогическим советом большинством голосов. Предложения о неймингемогут выдвигаться органами государственногоуправления, местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями, юридическими и физическими лицами.

Предложение должно содержать информацию об адресе учреждения, о предлагаемых и действующих названиях, а также иметь обоснование. Также обязательно согласие общины и образовательного учреждения (коллегиального органа управления - совета, педагогического и родительского совета), при отсутствии которого предложение о выдвижении не может быть рассмотрено. После получения предложения уполномоченный орган обсуждает и принимает решение в течение одного месяца. Если название отклоняется, указываются причины. В случае согласования решение об изменении названия предоставляется в учебное заведение в течение 3 рабочих дней - для внесения изменения в устав и занесения его в государственный регистр.

Чьим именем может быть названо учебное заведение

Образовательные учреждения могут быть названы именами известных государственных, общественных, военных деятелей, представителей науки и культуры, других выдающихся личностей, дат или исторических событий, произошедших в определенный период. Учреждение может быть названо в честь физических лиц, некоммерческих организаций, если они вносят значительный вклад в создание, реконструкцию, переоборудование и ремонт государственного образовательного учреждения. Школа может быть названа в честь известного человека не менее чем через 5 лет после его смерти.

Новое именование — не менее 20 лет спустя

Название учреждения может быть изменено не менее чем через 20 лет после нейминга - при наличии соответствующих обоснований. В исключительных случаях изменение имени может быть обсуждено ранее. Учебные заведения могут именоваться в числовом и именном порядке. В случае цифрового наименования учебных заведений перед цифровым названием учебного заведения должно быть указано название общины или населенного пункта (например, Ереванская школа № 67 им. Егише Чаренца или Ереванская школа № 186). Добавления существительных и прилагательных к сложным названиям учебных заведений в качестве собственных имен не могут быть переведены при использовании на других языках.

Случаи именования

Имена учреждениям (именные или цифровые) даются:

- недавно построенным или созданным, анонимным и учебным заведениям только с цифровым именем,

- чтобы урегулировать названия образовательных учреждений, а также в случаях, когда принимается решение об изменении наименования образовательного учреждения.

Целью нового правового регулирования является организация процессов, связанных с именованием и переименованием, эффективным и беспристрастным образом —на основе общей образовательной политики, с установлением соответствующих стандартов и общих принципов.