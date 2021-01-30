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На трассе Армения-Арцах закрытые и труднопроходимые участки

На трассе Армения-Арцах закрытые и труднопроходимые участки

Из-за обильного снега затруднено движение на дорогеСараван–«Зангер» из Арцаха в Армению, повороты Тигранашена.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Автодорога Чива-Эльпин в области Вайоц Дзор закрыта для грузовых автомобилей с прицепами. Дороги на территории Арцаха открыты - для автомобилей с зимними шинами. Несколько строительных компаний в настоящее время  убирают снег и посыпают соль на дорогах», - сказали в МЧС, призвав водителей использовать только зимние шины.

 

 

 


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