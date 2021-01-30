Президент Саркисян направил поздравительное послание королю Иордании по случаю его дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента РА, президент Саркисян особо отметил, что у Армении и Иордании общие интересы и большие перспективы для сотрудничества. Недавние встречи и плодотворные обсуждения намечают путь к новым и углубляющимся отношениям между двумя нашими странами.

Президент Армении выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в результате конструктивного обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов, будут реализованы в ближайшее время.

Президент Армен Саркисян пожелал королю Иордании крепкого здоровья и новых успехов.