На российской стороне КПП Ларс скопилось 400 грузовиков
11:10, 30 Январь, 2021
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов. С российской стороны здесь скопилось 400 грузовиков.
Согласно информации, полученнойизМИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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