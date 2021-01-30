На российской стороне КПП Ларс скопилось 400 грузовиков

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов. С российской стороны здесь скопилось 400 грузовиков.

Согласно информации, полученнойизМИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.