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На российской стороне КПП Ларс скопилось 400 грузовиков

На российской стороне КПП Ларс скопилось 400 грузовиков

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для большегрузов. С российской стороны здесь скопилось 400 грузовиков.

Согласно информации, полученнойизМИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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