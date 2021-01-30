На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Сильный снегопад

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что закрыт перевал Варденяц, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Карилич Арагацотнской области.

Повороты Дилижана иавтодорога Чива-ЭльпинВайоцдзорской области закрыты для грузовиковс прицепами.

Повороты на участке «Чайный» на трассе Ереван-Севан закрыты для проезда грузовых автомобилей (метель и туман).

Участок Сараван - «Зангер» и поворотыТигранашенав Араратской области труднопроходимы. Участок Мегру сар («Дбаг») Сюникской области проходим для грузовых автомобилей с прицепом только в случае использования цепей противоскольжения. Снегопад в Арагацотнской, Араратской, Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской, Котайкской, Вайоцдзорской областях, в городах Вагаршапат Армавирской области, Берд, Дилижан - Тавушской области, Сисианском и Капанском районах Сюникской области.

На дорогахГегаркуникскойиАрагацотнской областей местами гололед.