Сборная Армении по футзалу уступила России

Россия - Армения: 6:0 (3:0)
Щелково, Дворец спорта
Судья: Борислав Колев (Болгария)
Голы: Давыдов, 10․02, 22.32", Шистеров, 10․38", Чишкала, 17․06 ", Робиньо, 22․53", Кудзиев, 35․33".
Россия:
16. Путилов, 10. Робиньо, 14․ Давыдов, 18․ Афанасьев, 19․ Чишкала.
Запасные: 12․ Цайдер, 3․ Ромуло, 5․ Кудзиев, 6․ Шистеров, 7․ Милованов, 8. Асадов, 9․ Абрамов, 11․ Ниязов, 20․ Эскердинья.
Главный тренер: Сергей Скорович
Армения:
12․ Луан Барбоса, 6․ Никита Хромых, 7․ Владимир Саносян, 9. Саргис Маргарян, 13․ Артур Мелконян.
Запасные: 19․ Роберт Бояркин, 3. Гамлет Манукян, 5․ Энрике, 8․ Денис Неведров, 11․ Гарегин Машумян, 15. Давид Асланян, 20․ Витиньо.
Главный тренер: Рубен Назаретян.