Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

"Айастани Анрапетутюн". Турция намерена внедрить космические технологии в свою армию

"Айастани Анрапетутюн". Турция намерена внедрить космические технологии в свою армию

«Турция, проводящая опасную для мира экспансионистскую политику под идеологией пантюркизма,усиливает свой военный потенциал с помощью космических технологий. Сегодня мировое сообщество не видит, что некоторые страны, вооружая и укрепляя такого непредсказуемого лидера, как Эрдоган- сторонника экстремистской идеологии, подвергают мир вполне возможному риску третьей мировой войны. «Если добавить к этому тот факт, что Турция неоднократно игнорировала давление международного цивилизованного общества на пути к достижению своих целей, то картина будет более полной».

 

Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации