"Айастани Анрапетутюн". Турция намерена внедрить космические технологии в свою армию

«Турция, проводящая опасную для мира экспансионистскую политику под идеологией пантюркизма,усиливает свой военный потенциал с помощью космических технологий. Сегодня мировое сообщество не видит, что некоторые страны, вооружая и укрепляя такого непредсказуемого лидера, как Эрдоган- сторонника экстремистской идеологии, подвергают мир вполне возможному риску третьей мировой войны. «Если добавить к этому тот факт, что Турция неоднократно игнорировала давление международного цивилизованного общества на пути к достижению своих целей, то картина будет более полной».

Полностью текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты