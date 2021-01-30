"Айастани Анрапетутюн": … Армия – залог безопасности нашего государства

«Я не считаю напрасной кровь, пролитую этими 18-20-летними детьми, солдатами, пролитую моим сыном. Оказывая сопротивление, сражаясь, проявив героизм, они спасли нашу страну, Арцах. Если бы не их героическое сопротивление, мы, вероятно, потеряли бы нашу армию, последнюю надежду нашей государственности - Арцах. Я думаю, что пролитая ими кровь послужила нашей Родине, нашему народу, их смерть не была напрасной, их светлая память останется навсегда», - в беседе с «АА» сказал полковник запаса ВС РА, боец батальона «Орлысмертники» Феликс Погосян.

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