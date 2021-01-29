Представители США прибудут в Афганистан для обсуждения урегулирования

Группа американских официальных лиц приедет в Кабул для обсуждения вопросов, касающихся мирного урегулирования в Афганистане. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент республики Ашраф Гани во время выступления на Аспенском форуме по безопасности в видеоформате.

Он отметил, что "США намерены направить группу [сотрудников] в Кабул". "Мы также проведем консультации по видеосвязи относительно того, как ускорить процесс мирового урегулирования, как обеспечить выполнение поставленной цели. Она заключается в том, чтобы Афганистан был суверенным, демократическим и единым", - добавил Гани.

Афганский лидер отметил, что "ожидает телефонного звонка президента [США Джо] Байдена". Гани не уточнил, когда именно он поговорит с главой американской администрации.

Комментируя разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее на этой неделе, Гани отметил: "Он обещал активно предпринимать усилия в дипломатической сфере в регионе в полной координации с нами". Гани выразил уверенность в том, что администрация Байдена с самого начала работы "сосредоточила внимание" на происходящем в Афганистане.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.