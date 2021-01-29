Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем

США пересматривают отношения с КНР, включая торговлю. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Команда по национальной безопасности, президент (Джо) Байден, вновь утвержденный госсекретарь (Энтони Блинкен) рассматривают все объекты нашего подхода в национальной безопасности, включая наши отношения с КНР. Мы сосредоточены на подходе к этому вопросу с позиции силы, это означает координацию с нашими союзниками и партнерами", - сказала Псаки на брифинге.

Она отказалась ответить на вопрос, считает ли нынешняя администрация, что торговые соглашения с КНР по-прежнему в силе