МИД Латвии подчеркивает, что решение статуса Арцаха должен быть решен в рамках МГ ОБСЕ

В главном внешнеполитическом документе Латвии, ежегодном отчете министерства иностранных дел Латвии, в числе других вопросов затрагивается нагорно-карабахский конфликт и подчеркивается, что Армения и Азербайджан в сотрудничестве с международным сообществом должны продолжить поиск решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, в документе говорится: «Армения и Азербайджан в сотрудничестве с международным сообществом должны продолжать поиск решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха».

Согласно отчету, Европейский Союз подчеркивает, что стороны конфликта должны искать решение статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ.