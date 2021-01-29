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Азиатские индексы - 29-01-21

Азиатские индексы - 29-01-21

ТОКИО, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.89% и составил 27663.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.64% и составил 1808.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.63% и составил 3483.07 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 28283.71 пункта.


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