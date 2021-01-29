Сюрприз Конверс Банка для всех влюбленных

Начиная со дня Святого Саргиса, покровителя молодежи, и до дня Святого Валентина (30 января - 14 февраля) Конверс Банк собирает молодых людей под одной крышей, чтобы поговорить о любви. По традиции мы объявляем акцию по случаю Дня святого Валентина и предлагаем поделиться признанием в любви на странице банка в Facebook. Авторы трех самых обсуждаемых признаний получат возможность отпраздновать День святого Валентина со своим любимым/любимой в романтической атмосфере в одном из ресторанов Еревана.

Для участия в конкурсе нужно написать признание в любви и отметить любимого человека под публикацией.

Выбор будет производиться в случайном порядке из 30 признаний, набравших наибольшее количество лайков.

Конкурс продлится с 30 января по 10 февраля включительно. Итоги конкурса будут объявлены 12 февраля.