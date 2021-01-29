Чавушоглу и Зариф обсудили формат сотрудничества «3+3» 

Стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Как сообщает Арменпресс, он выступил в поддержку формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).

Турецкий дипломат отметил значимость долгосрочного сохранения режима прекращения огня на Южном Кавказе.

«Одних слов о готовности к миру не достаточно, нужен реальный вклад. Мы планируем развивать формат сотрудничества по формуле «3+3», предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поддержанной президентами Турции и России, а также руководством других стран региона», – сказал министр.

Глава турецкого МИД также сказал, что для развития региона в период после завершения пандемии коронавируса будут важны не только торговля, инвестиции и логистика, но и стабильность.