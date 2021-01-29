Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества

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Специальная речь в Диалоге «Давосская повестка дня» ВЭФ

25 января 2021 года

Председатель Китайской Народной Республики

Си Цзиньпин

Уважаемый председатель Клаус Шваб,

Дамы и господа, друзья,

Истекший год прошел под внезапным ударом эпидемии коронавирусной инфекции, которая расползается по всему миру, серьезно угрожает глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, вызывает глубокую рецессию мировой экономики и беспрецедентные кризисы в истории человечества.

В прошедшем году народы мира, проявляя величайшую стойкость и отвагу, опираясь на науку и разум, в духе гуманизма вели титаническую борьбу с недугом и добились предварительных результатов. Сейчас инфекция, к сожалению, далеко не закончилась, а наблюдается в последнее время повторная вспышка, борьба с ней все еще продолжается. Однако, суровая зима пройдет, а весна уже не за горами. После темной ночи наступает рассвет. Человечество может победить эпидемию, спастись от катастрофы и возродиться заново.

Дамы и господа, друзья,

История непрерывно двигается вперед, мир никогда не будет прежним. От каждого нашего решения и действия, которые имеют место сегодня, зависит будущее мира. Необходимо успешно решать четыре важные задачи нашей эпохи.

Первое, усиливать координацию макроэкономической политики, сообща продвигать мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Человечество сталкивается с серьезнейшей после окончания Второй мировой войны экономической рецессией. Основные экономические секторы впервые в истории одновременно оказались под ударами. Глобальные производственные и поставочные цепочки функционируют с перебоями. Торговая и инвестиционная активность находится на низком уровне. Несмотря на глобальные меры поддержки на сумму триллионов долл. США, тенденция мировой экономики к восстановлению остается неустойчивой, ее перспектива не выглядит ясной. Важно ловить текущие возможности, в координированном порядке продвигать противоэпидемическую работу и экономическое развитие, наращивать поддержку со стороны макроэкономической политики, чтобы как можно быстрее вывести мировую экономику из кризиса. Не менее важно работать на перспективу, находить в себе решительность перейти на новые драйверы и новые модели экономического развития, способствовать преобразованию структуры мировой экономики с выходом на путь долгосрочного, здорового и устойчивого развития.

Второе, отказываться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Нет на свете двух одинаковых листьев, так нет и стран с одинаковой историей, культурой и государственным строем. У каждой истории, культуры и строя своё уникальное достоинство и преимущество, их нельзя делить на хорошие и плохие. Вопрос заключается в том, насколько способен отвечать реалиям страны такой строй, насколько широко он пользуется поддержкой со стороны народа, эффективно обеспечивает политическую стабильность, общественное развитие и благосостояние населения, а также прогресс человечества. Культура и общественный строй стран бывают разными с древних времен, что составляет свойственную особенность цивилизации. Без такого многообразия не было бы человеческой цивилизации, оно было и будет существовать вне зависимости от субъективных желаний. Страшно не само различие, а чванство, предвзятость и враждебность. Страшно то, что не прекращаются в нашем мире попытки вести разделительную линию между разными цивилизациями, навязывать свою культуру и строй другим. Страны мира должны мирно сосуществовать, учиться друг у друга на основе взаимного уважения и стремления к общему при сохранении различий, чтобы придать новый стимул развитию человеческой цивилизации.

Третье, преодолевать разрыв между развитыми и развивающимися странами во имя всеобщего развития и процветания. Ныне острая проблема справедливости и разрыва между Севером и Югом бросает серьёзный вызов устойчивому развитию. Пандемия высветила неспособность некоторых стран возобновить свою экономическую активность, что привело к риску дальнейшего роста дисбаланса между Севером и Югом. Развивающиеся страны мечтают иметь больше ресурсов и возможности для развития, требуют расширить свое представительство и права голоса в управлении глобальной экономикой. Важно отдать себе отчёт: когда быстро развиваются развивающиеся страны, процветание и стабильность нашей планеты будут иметь более прочный фундамент, выгоду от этого получат и развитые страны. Мировое сообщество должно с дальновидностью выполнять взятые на себя обязательства. Речь идёт о необходимой поддержке развивающимся странам и обеспечении их законных прав и интересов развития, содействии достижению равных прав, возможностей и правил, чтобы возможности развития и его результаты по истине стали общедоступными для всех.

Четвертое, сообща противодействовать глобальным вызовам во имя прекрасного будущего человечества. В эпоху экономической глобализации есть все основания утверждать, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, такая как коронавирусная инфекция, точно не будет последней, и актуальность укрепления глобального управления в этой сфере будет только нарастать. Земной шар – единственный дом для человечества, от более эффективного реагирования на климатические изменения и продвижения устойчивого развития зависят перспективы и будущее всего человечества. С глобальными проблемами ни одна страна не в силах справиться в одиночку, только коллективные действия, объединение усилий и глобальное сотрудничество помогут их успешному урегулированию.

Дамы и господа, друзья,

С учетом сложностей стоящих перед нами проблем ключом от их разрешения служат поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества.

-- Нам необходимо придерживаться открытости и инклюзивности, а не замкнутости или эксклюзивности. Мультилатерализм подразумевает собой поиск коллективных ответов на глобальные проблемы и возможность совместно распоряжаться судьбой мира. Кружковщина, развязывание «новой холодной войны», ксенофобия, угроза и шантаж, разъединение, срыв поставок, санкции, создание искусственных барьеров и изоляция – все это обернется ничем иным, как раскол мира и конфронтация. В разобщенном мире человечество не в состоянии справиться с общими вызовами, и противостояние ведет только к тупику. За уроки такие человечество заплатило огромную цену, и сегодня никак нельзя допускать повторения прошлых ошибок.

Исходя из концепции сообщества единой судьбы человечества, важно стоять на страже общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода. Необходимо сбросить в сторону идеологические предрассудки, максимально закрепить открытость и инклюзивность механизмов, концепций и политики сотрудничества в интересах мира и стабильности во всем мире. Нужно формировать мировую экономику открытого типа и твердо отстаивать многостороннюю торговую систему, не прибегая к дискриминационным и эксклюзивным стандартам, правилам и механизмам, без создания торговых, инвестиционных и технологических барьеров. Следует упрочить статус Группы 20 как главной платформы глобального экономического управления. Важно усиливать координацию макроэкономической политики, обеспечивать бесперебойное функционирование как глобальных цепочек производства и поставок, так и мировой финансовой системы. Для более качественного и устойчивого развития глобальной экономики нужно продвигать структурные реформы и увеличивать глобальный совокупный спрос.

-- Нам необходимо поставить во главу угла международные нормы и принципы, без подхода исключительности. Не зря гласит китайская мудрость: «В основе государственного управления лежит закон». Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран. Устав ООН является общепризнанной нормой межгосударственных отношений. Без таких общих правил мир сполз бы к закону джунглей, что привело бы только к катастрофе.

Важно строго соблюдать принцип верховенства закона, неукоснительно защищать мировую систему под эгидой ООН и миропорядок на основе международного права. Международные объединения являются платформами реализации и отстаивания многосторонности, их авторитет и эффективность должны быть обеспечены. При координации и урегулировании межгосударственных отношений можно только опираться на систему и правила, а не на мнения тех, кто сильнее других. Нельзя допустить односторонних действий под предлогом многосторонности. Раз правила согласованы и приняты, все должны только ими руководствоваться. «Выборочная многосторонность» никак не должна стать выбором для нас.

-- Нам следует развивать консультацию и сотрудничество вместо конфликтов и конфронтации. Различие в истории, культуре и социальных строях не является поводом для конфронтации, а служит мотивацией сотрудничества. Нужно воспринимать различие с уважением и толерантностью, урегулировать разногласия путем диалога и консультаций без вмешательства во внутренние дела. История и реальность нам научили, что в сегодняшнем мире конфронтационный подход, будь то холодная или горячая, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов. Следует отказаться от мышления холодной войны, «игры с нулевой суммой» и других стереотипов, придерживаться принципов взаимного уважения и взаимопонимания, укреплять политическое взаимодоверие путём стратегического диалога. Мы должны твердо руководствоваться подходом взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивать равные для всех стран права на развитие во имя совместного процветания, не допуская при этом ни узкокорыстной политики "разорения соседа", либо шкурничества, ни попыток сохранить абсолютное доминирование. Нам нужен не смертельный поединок, а честное и справедливое соревнование, которое полезно для всех его участников.

-- Нам следует идти в ногу со временем вместо довольствования прежним. Когда мир претерпевает невиданные за столетие перемены, перед нами стоят возможности как для развития, так и для колоссального преобразования. Ориентируясь на будущее, сторонники мультилатерализма в XXI веке должны не только отстаивать его основные ценности и принципы, но и работать над реформированием и совершенствованием системы глобального управления на основе широких консультаций и сближения подходов с учётом происходящих в мироустройстве изменений и имеющихся глобальных вызовов.

Необходимо поддерживать роль Всемирной организации здравоохранения, формировать сообщество здравоохранения человечества. Нужно продвигать реформы ВТО и Международной валютно-финансовой системы с целью стимулировать рост мировой экономики и обеспечивать развивающимся странам права и возможности развития. Разработка правил глобального управления цифровыми данными должна ориентироваться, в первую очередь на реальности и интересы человека. Нужно выполнять Парижское соглашение по климату ради зелёного развития. Развитие должно всегда быть в приоритете, для чего необходимо претворять в жизнь Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, делать глобальное развитие общим благом, прежде всего для развивающихся стран.

Дамы и господа, друзья,

Пройдя огромный и весьма непростой путь, китайский народ с эпическими подвигами в деле ликвидации крайней нищеты выходит на финишную прямую всестороннего построения общества средней зажиточности, отправляется таким образом в новый поход всестороннего построения социалистического модернизированного государства. На новом этапе развития мы будем внедрять новую концепцию развития, активно работать над формированием новой архитектоники развития «двойной циркуляции» с акцентом на циркуляцию внутреннюю но при ее взаимодополнении с внешней. Готовы со всеми партнерами вместе развивать чистый и прекрасный мир, где воцарится прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность.

-- Китай будет и впредь активно участвовать в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Борьба с COVID-19 – пожалуй, самая актуальная задача перед международным сообществом, от успешности ее решения зависит то, насколько будет реально воплощен принцип «человек превыше всего, жизнь превыше всего», насколько будет эффективно восстановлена экономика. Важно углублять солидарность и сотрудничество, активизировать обмен информацией и совместную работу по профилактике и контролю, непоколебимо двигаться вперед ради окончательного парирования глобальной пандемии. Особое внимание необходимо уделять сотрудничеству по разработке, производству и распределению вакцины, которая, как мы считаем, должна по-настоящему стать общедоступным благом для народов всего мира. С момента вспышки COVID-19 гумпомощь доставлена Китаем более чем 150 странам и 13 международным организациям, по запросу было отправлено 36 групп медицинских экспертов. Китай стал одним из самых активных участников международного сотрудничества по вакцине. Наша страна продолжит практику по обмену противоэпидемическим опытом и наработками, оказанию посильной помощи менее стрессоустойчивым перед эпидемией государствам и регионам, способствовать расширению доступности вакцины для развивающихся стран, тем самым вносить свою лепту в окончательную победу мира над пандемией.

-- Китай будет и впредь проводить стратегию открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Экономическая глобализация – естественный процесс развития общественных производственных сил и неизбежный результат научно-технического прогресса. Попытки использовать пандемию как повод для «деглобализации» и применения политики изоляции, а также разъединения никому не выгодны. Китай был и остается сторонником экономической глобализации, непоколебимо продвигает внешнюю открытость как основную государственную политику. Будем и дальше содействовать либерализации и упрощению торгово-инвестиционных процедур, обеспечивать бесперебойность и устойчивость глобальной производственно-поставочной цепочки, продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса и одного пути». Наши усилия будут сосредоточены на расширении открытости в системном плане. Речь идет о правилах урегулирования, управлении и стандартах, которые позволят не только формировать рыночный, правовой и интернационализированный бизнес-климат, но и задействовать колоссальное преимущество огромного рынка и потенциал внутреннего спроса Китая, предоставлять широкие возможности для международного сотрудничества, придавать дополнительные импульсы восстановлению и росту мировой экономики.

-- Китай будет и впредь способствовать устойчивому развитию. Будем полноценно воплощать в жизнь Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, прилагать больше усилий к охране экологии путем ускорения оптимизации структуры производства и системы энергоснабжения, а также поощрения зеленого образа жизни и низкоуглеродистого производства. Как я уже объявил, Китай стремится к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Задача как таковая весьма нелегка, она требует от нас громадных усилий. Но тем не менее, любая полезная человечеству задача, будь то самая тяжелая, будет выполнена китайцами с честью и достоинством. План действий у нас не только разработан, но и начал реализоваться практическими шагами, которые являют собой как воплощение многостороннего подхода, так и китайский вклад в защиту общего дома человечества и дело его устойчивого развития.

-- Китай будет и впредь продвигать научно-техническую инновацию. Как один из основных двигателей развития человеческого общества, технологичные инновации во многом помогают в преодолении всяческого рода вызовов глобального масштаба, а для Китая, они служат безальтернативным выбором в формировании новой модели развития в пользу качественного развития. У нас вложение в научно-техническую область будет увеличиваться с акцентом, в частности на создании системы инноваций, внедрении достижений научно-технических исследований и защите интеллектуальной собственности в интересах интенсивного роста за счет инновационной деятельности. Научно-технические достижения должны принести благо человечеству, а не применяться для ограничения, тем более сдерживания развития других стран. Будем с более открытым подходом и инициативами подходить к международному сотрудничеству в научно-технической сфере, общими усилиями со всеми партнерами создавать недискриминационную для технологичного прогресса среду на основе открытости, честности, справедливости во имя совместного выигрыша.

-- Китай будет продолжать продвигать процесс установления международных отношений нового типа. В воззрение китайской философии не входит закон «либо победитель, либо лузер» и логика «победитель получает всё». Китай решительно проводит независимую, самостоятельную мирную внешнюю политику, прилагает усилия к сглаживанию разногласий путём диалогов и разрешению споров путём переговоров, активно развивает отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды. Как одна из развивающихся стран, Китай будет непрерывно углублять сотрудничество Юг-Юг, вносить свой вклад в искоренение бедности в развивающихся странах, облегчение их долгового стресса и осуществление экономического роста. Китай будет с большей активностью принимать участие в управлении глобальной экономикой и способствовать продвижению экономической глобализации в направлении открытости, толерантности, общих преференций, сбалансированности и взаимовыигрышности.

Дамы, господа и друзья!

У человечества один мир, в котором объединяется общим будущим. И преодоление нынешних кризисов, и создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества. Практика неоднократно показывает, что любая политика разорения соседей, попытка справиться с современными вызовами в одиночку, самовлюбленность и надменность без исключения обречены на провал. Давайте идти вперед рука об руку, пусть факел мультилатерализма осветит путь к сообществу единой судьбы человечества!

Спасибо!

Посольство Китайской Народной Республики в Армении