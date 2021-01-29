"Талибан" не сотрудничает с террористическими организациями, заявил заместитель главы политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

"Согласно соглашению, подписанному нами и американцами, на афганских территориях неприемлемо нахождение других государств и организаций. Мы действуем в соответствии с соглашением, не допуская других. Ряд лиц и информационных агентств заявляет о присутствии в регионе различных группировок (террористических - ред.), однако мы не позволяем подобному случиться, противодействуя такому исходу", - заявил представитель движения, отвечая на вопрос о содействии "Талибана" террористическим организациям на территории страны.

Опровергая причастность "Талибана" к содействию запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, Станакзай подчеркнул, что тысячи участников движения были убиты силами ИГ* во время защиты территорий Афганистана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Еще один вопрос, который поднимается кабульской администрацией в разные времена и разными ее представителями для того, чтобы ввести в заблуждение мировых лидеров и мировое сообщество и обосновать введение американских войск на территорию страны и непрекращающуюся войну... В стране нет того, что называют "Аль-Каидой"*. Ни ее представителей, ни центров", - отметил Станакзай, отрицая сотрудничество с упомянутой организацией и ее присутствие в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.