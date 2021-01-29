Министр НОКС Армении почтил память народного артиста Армянской ССР Гегама Григоряна

29 января исполнилось 70 лет со дня рождения известного армянского оперного певца (тенора) и постановщика, народного артиста Армянской ССР, заслуженного артиста Литовской ССР Гегама Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства науки, образования, культуры и спорта Армении, по случаю юбилея министр НОКС Ваграм Думанян, заместитель министра Ара Хзмалян с представителями интеллигенции, искусствоведами, любителями музыки посетили пантеон имени Комитаса и воздали дань уважения памяти известного деятеля искусства.

Ваграм Думанян вместе с членами семьи маэстро, сотрудниками ведомства, поклонниками григоряновского искусства и его коллегами возложил цветы к могиле Гегама Григоряна. Министр побеседовал с женой и сыном певца, коснулись жизни и деятельности деятеля искусства.

«Мы очень часто считаем и провозглашаем великими тех людей, которые известны и ценны для нас, армян, однако Гегам Григорян действительно является звездой в общеевропейском смысле. Имея армянскую фамилию, он выступал на ведущих сценах мира и распространял общеевропейские ценности. Он был исключительным артистом, большим послом национальной гордости и достоинства, чья величина измеряется международными кругами оперного искусства. И сегодня мы переживаем огромную боль, что такой жизнерадостный, дружелюбный человек ушел от нас безвременно», - сказал о деятеле искусства заместитель министра НОКС Ара Хзмалян и добавил, что сияние Великой звезды Гегама Григоряна продолжается в его потомках.

Гегам Григорян пел во многих крупных оперных театрах и концертных залах мира. Маэстро создал свои ценности в оперном искусстве и почти полвека преподносил миру лучшие арии и утонченные исполнения. Имя Гегама Григоряна вошло в список лучших 40 теноров 20-го века.

У него был свой собстевнный рецепт, как сделать нашу планету лучше: «Необходимо людей привязывать к театру, искусству. Человек, любящий классическую музыку, не срубит дерево, человек, слушающий оперу, не убьет, не ограбит».

Отметим также, что театр оперы и балета Армении в течение всего года будет отмечать юбилей великого артиста. Старт юбилейных торжеств будет дан 31 января в оперном спектакле «Ануш» А. Тиграняна в постановке Гегама Григоряна.