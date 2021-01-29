Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Министр НОКС Армении почтил память народного артиста Армянской ССР Гегама Григоряна

Министр НОКС Армении почтил память народного артиста Армянской ССР Гегама Григоряна

29 января исполнилось 70 лет со дня рождения известного армянского оперного певца (тенора) и постановщика, народного артиста Армянской ССР, заслуженного артиста Литовской ССР Гегама Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства науки, образования, культуры и спорта Армении, по случаю юбилея министр НОКС Ваграм Думанян, заместитель министра Ара Хзмалян с представителями интеллигенции, искусствоведами, любителями музыки посетили пантеон имени Комитаса и воздали дань уважения памяти известного деятеля искусства.

Ваграм Думанян вместе с членами семьи маэстро, сотрудниками ведомства, поклонниками григоряновского искусства и его коллегами возложил цветы к могиле Гегама Григоряна. Министр побеседовал с женой и сыном певца, коснулись жизни и деятельности деятеля искусства.

«Мы очень часто считаем и провозглашаем великими тех людей, которые известны и ценны для нас, армян, однако Гегам Григорян действительно является звездой в общеевропейском смысле. Имея армянскую фамилию, он выступал на ведущих сценах мира и распространял общеевропейские ценности. Он был исключительным артистом, большим послом национальной гордости и достоинства, чья величина измеряется международными кругами оперного искусства. И сегодня мы переживаем огромную боль, что такой жизнерадостный, дружелюбный человек ушел от нас безвременно», - сказал о деятеле искусства заместитель министра НОКС Ара Хзмалян и добавил, что сияние Великой звезды Гегама Григоряна продолжается в его потомках.

Гегам Григорян пел во многих крупных оперных театрах и концертных залах мира. Маэстро создал свои ценности в оперном искусстве и почти полвека преподносил миру лучшие арии и утонченные исполнения. Имя Гегама Григоряна вошло в список лучших 40 теноров 20-го века.

У него был свой собстевнный рецепт, как сделать нашу планету лучше: «Необходимо людей привязывать к театру, искусству. Человек, любящий классическую музыку, не срубит дерево, человек, слушающий оперу, не убьет, не ограбит».

Отметим также, что театр оперы и балета Армении в течение всего года будет отмечать юбилей великого артиста. Старт юбилейных торжеств будет дан 31 января в оперном спектакле «Ануш» А. Тиграняна в постановке Гегама Григоряна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации