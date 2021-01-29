По мнению министра ЕЭК, страны-члены ЕАЭС противостоят кризису Covid-19 с минимальными потерями

Тимур Жаксылыков, член (министр) Совета по экономической и финансовой политике ЕАЭС, ожидает, что в 2021 году экономики стран-членов ЕАЭС будут динамично восстанавливаться. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Жаксылыков выразил во время видеомоста Москва-Бишкек-Ереван-Минск-Нур-Султан.

“Мы видим, что ВВП и экономическая активность снизились во всех государствах-членах союза, как и во всем мире. Только Китай смог зафиксировать некоторый рост”, - сказал он.

По словам Жаксылыкова, кризис вследствие пандемии Covid-19 особенно ударил по малому и среднему бизнесу, по сфере услуг и туризму.

“Что касается этого года, мы ожидаем динамичного роста выздоровления, оно будет происходить как во всем мире, так и в нашей стране. Хорошо, что падение ВВП в нашей стране не было более выраженным, чем во многих развитых странах. В целом экономики всех стран-членов этот сложный период пережили с минимальными потерями. Мы надеемся, что в этом году восстановление будет более быстрым”, - сказал он.

Жаксылыков также заверил, что комиссия в самом начале пандемии в оперативном порядке предприняла ряд мероприятий. С марта и апреля комиссия очень активно работала в этом направлении. Он отметил, что комиссия является наднациональным органом, который в пределах своей компетенции принимает меры по обеспечению внутреннего рынка всеми необходимыми товарами.