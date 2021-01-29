Наша цель в расширении экономической повестки: Ара Айвазян о визите госсекретаря МИД Франции

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян подвел итоги встречи с госсекретарем МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном. Как сообщает «Арменпресс», министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян подвел итоги встречи с государственным секретарем МИД Франции в интервью Общественному телевидению .

Вопрос: На чем был сделан акцент? Каковы итоги встречи?

Ара Айвазян: Во-первых, это 5-й визит господина Лемуана в Армению, и второй визит за последние два месяца. Все мы помним, что в наше самое тяжелое время поток делегаций из Франции не прерывался, что лишний раз доказывает, что между Францией и Арменией существуют привилегированные отношения. Вновь было подтверждено, что Франция поддерживает интересы Армении, Арцаха и армянского народа. Этот визит очень важен еще и потому, что он проходит во исполнение договоренностей, достигнутых между президентом Эмануэлем Макроном и премьер-министром Николом Пашиняном.

На этот раз цель визита - расширение нашей экономической повестки. Госсекретарь прибыл в Армению с очень большой представительской делегацией, которая уже несколько дней находится здесь. В ее составе представители Французского агентства развития, Министерства иностранных дел, Министерства финансов и Казначейства. Мы обсуждали возможные инвестиционные программы для развития Армении. Двум Министерствам иностранных дел предстоит немало сделать для выполнения этой важной миссии и уточнения наших совместных шагов.

Конечно, нельзя было не коснуться и нагорно-карабахской проблемы, особо отмечу, что Франция с первого дня войны показала свою четкую, беспристрастную позицию. Я имею в виду, прежде всего, выступления президента Макрона и министра иностранных дел Ле Дриана, которые указывали, какая страна развязала агрессию против Арцаха, как и опасность вмешательства Турции, особенно с учетом участия вооруженных террористов и наемников, что представляет собой угрозу не только стабильности в регионе, но и всему миру.

Естественно, мы коснулись вопросов, требующих немедленного решения, в первую очередь, вопроса о немедленном освобождении пленных. И Франция, и французские официальные лица уделяют большое внимание скорейшему решению этих гуманитарных вопросов. Мы благодарны им за их усилия. Надеюсь, что Азербайджан скоро откажется от этой политики удерживания заложников, иначе это станет проблемой для официального Баку.

Мы обсудили и вопросы защиты нашего культурного наследия. Еще раз хочу поблагодарить президента Франции Макрона и министра иностранных дел Ле Дриана за их содействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе, особенно в ЮНЕСКО.

Безусловно, были и очень интересные дискуссии о региональных событиях, стабильности, мире, и я уверен, что наш плодотворный диалог будет продолжен и в будущем. Думаю, что в этом году у нас будет очень активный диалог, будут визиты и хорошие результаты.

Вопрос: Г-н Айвазян, в связи с культурным наследием, г-н Лемуан отметил, что уже в ближайшее время будут предприняты шаги. На чем ставился акцент, и какое решение было принято?

Ара Айвазян: Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что историческое и культурное наследие Арцаха является частью культурного наследия всего региона, как и всемирного культурного наследия. Наши памятники, которые остались на территориях, оставшихся под контролем Азербайджана, их более 1 400, являются свидетельством присутствия, самобытности, культуры и творчества коренного армянского народа.

К сожалению, все мы знаем, что этим памятникам угрожает опасность. У нас в прошлом уже был очень трагический прецедент в Нахичевани, во время войны международное сообщество также стало свидетелем попыток уничтожения, фальсификации и хищений. Франция сыграла очень активную роль в решении этой проблемы в рамках ЮНЕСКО. Новый госсекретарь проинформировал меня, что в ближайшее время планируется в регион, в Арцах направить специальную миссию Франции для использования механизмов установления фактов, которые предоставят определенные гарантии для защиты наших памятников.

Благодарю вас.