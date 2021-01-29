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Известен день начала работы российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе

Известен день начала работы российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе

30 января в Агдамском районе заработает российско-турецкий Центр мониторинга режима прекращения огня. Об этом, как сообщает «Арменпресс», об этом агентству “РИА Новости” стало известно от осведомленного источника.

“Центр начнет работу уже завтра”, - сообщил источник.

По словам источника, мониторинг будет осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов, в центре задействованы 60 российских и 60 турецких военнослужащих.


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