Известен день начала работы российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе
15:30, 29 Январь, 2021
30 января в Агдамском районе заработает российско-турецкий Центр мониторинга режима прекращения огня. Об этом, как сообщает «Арменпресс», об этом агентству “РИА Новости” стало известно от осведомленного источника.
“Центр начнет работу уже завтра”, - сообщил источник.
По словам источника, мониторинг будет осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов, в центре задействованы 60 российских и 60 турецких военнослужащих.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен