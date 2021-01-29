Армия обороны опровергает слухи о пленении 15 армянских военнослужащих, направляющихся в Аскеран

Армия обороны Арцаха опровергает распространенную некоторыми армянскими СМИ информацию, что 15 армянских военнослужащих, направляющихся из Гориса в Арцах, в воинскую часть их постоянного места дислокации в Аскеране, попали в плен.

Исполняющий обязанности начальника отдела информации и по связям с общественностью МО Арцаха Сурен Сарумян сообщил «Арменпресс», что эта информация не соответствует действительности.

Скоро мы опубликуем опровержение”, - сказал Сарумян.