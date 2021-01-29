Несколько участников последней Арцахской войны требуют причитающиеся им суммы
15:08, 29 Январь, 2021
Несколько участников последней войны в Арцахе перед зданием Министерства обороны устроили акцию протеста.
Как сообщает «Арменпресс», протестующие отмечают, что государство не выплатило им причитающиеся суммы, и они требуют их.
“Теперь к нам должен подойти Ара Аракелян, который является председателем комиссии по этим вопросам, и дать разъяснения. Пока с нами никто не связывался по этому вопросу”, - заявил один из протестующих.
Участники войны не могут понять, почему им не платят по задолженностям.
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