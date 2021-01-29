В ВОЗ заявили, что новые штаммы ковида ускоряют вторую волну пандемии в Африке

Новые, более агрессивные штаммы коронавируса провоцируют распространение второй волны пандемии в Африке более быстрыми темпами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в пресс-релизе регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти, распространенном в пятницу в ЮАР.

Как указывается в пресс-релизе, за минувшую неделю в Африке были отмечены свыше 175 тыс. новых случаев заражения и 6 200 летальных исходов. В период с 29 декабря 2020 года по 25 января 2021 года темпы инфицирования на континенте увеличились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. За последнюю неделю наметился небольшой спад в увеличении числа случаев заражения в ЮАР, однако в 22 странах Африки рост продолжается. За месяц число смертей удвоилось.

Штамм 501Y.V2, впервые выявленный в ЮАР, преобладает и является причиной рекордных темпов инфицирования в этой стране и на юге Африки. Он был обнаружен также в Гане, Кении, Замбии, на принадлежащем Франции острове Майотта в Индийском океане и в 24 странах вне Черного континента. В то же время штамм, впервые обнаруженный в Великобритании, позднее был выявлен в Гамбии и Нигерии.