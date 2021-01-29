Продолжаются обсуждения вокруг макроэкономической и налогово-бюджетной политики в 2022-2024 гг.

Правительство во главе с премьер-министром Никол Пашиняном продолжает обсуждения вокруг макроэкономической и налогово-бюджетной политики в 2022 - 2024 гг. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Были обсуждены вопросы, касающиеся размеров бюджетных ассигнований, отраслевых приоритетов и расходов, а также вопросы, касающиеся экономического роста, стимулирования инвестиций, прогнозов текущих и капитальных расходов.

Премьер-министр отметил, что экономические развития последующих лет будут зависеть от качества и выполнения работ в направлении налогового администрирования, эффективности расходов, экономического развития и финансовой стабильности в 2021 году.