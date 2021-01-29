Совета попечителей ЕГУ не имеет председателя: никто из кандидатов не набрал достаточных голосов

29 января в зале заседаний Ученого совета ЕГУ проходит заседание Совета попечителей ЕГУ, вторым вопросом повестки которого были выборы председателя Совета попечителей, однако ни один из двух выдвинутых кандидатов не набрал достаточного количества голосов.

Как передает Арменпресс, председательствующая в рамках выборов председателя Совета Попечителей Фонда “Ереванский государственный университет” Анаит Чубарян выдвинула кандидатуру директора Физико-математической школы им. А. Шагиняна Айказа Навасардяна, а завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян - кандидатуру завкафедрой управления и предпринимательства факультета экономики и управления Карлена Хачатряна.

Кандидаты на пост председателя УС представили членам Совета свою деятельность, свои представления о роли УС в развитии университета и ответили на вопросы участников заседания.

Согласно результатам голосования, Айказ Навасардян набрал 14 голосов, а Карлен Хачатрян - 15, что, согласно регламенту, недостаточно для избрания.

Напомним, что бывший председатель Совета попечителей ЕГУ Геворк Мурадян подал в отставку в начале декабря.