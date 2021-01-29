ФФА планирует начать строительство городского стадиона Абовяна

Готов проект реконструкции городского футбольного стадиона Абовяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Строительные работы начнутся в ближайшее время. В частности, будет застлано новое травяное покрытие, будут отремонтированы трибуны стадиона, секции гардеробных, благоустроены прилегающие к стадиону территории, также и малый стадион. Согласно новому проекту над восточной трибуной будет крыша. В будущем планируется и освещение.

После ввода в эксплуатацию по критериям УЕФА стадион будет соответствовать II классу. Это означает, что здесь можно будет проводить как Премьер-лигу Армении, так и международные матчи, в частности, матчи с участием Лиги чемпионов УЕФА, отборочные матчи Лиги Европы (до второго тура), молодежных и юношеских сборных Армении.