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ФФА планирует начать строительство городского стадиона Абовяна

ФФА планирует начать строительство городского стадиона Абовяна

Готов проект реконструкции городского футбольного стадиона Абовяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Строительные работы начнутся в ближайшее время. В частности, будет застлано новое травяное покрытие, будут отремонтированы трибуны стадиона, секции гардеробных, благоустроены прилегающие к стадиону территории, также и малый стадион. Согласно новому проекту над восточной трибуной будет крыша. В будущем планируется и освещение.

После ввода в эксплуатацию по критериям УЕФА стадион будет соответствовать II классу. Это означает, что здесь можно будет проводить как Премьер-лигу Армении, так и международные матчи, в частности, матчи с участием Лиги чемпионов УЕФА, отборочные матчи Лиги Европы (до второго тура), молодежных и юношеских сборных Армении.


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