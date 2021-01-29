Все вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут въезжать в Грузию

Власти Грузии с 1 февраля после восстановления регулярного авиасообщения разрешают посещение страны всеми иностранцами, которые сделали прививку от коронавируса любой вакциной. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Предъявив на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа, что означает две полные дозы, граждане любой страны без проблем смогут въехать в [Грузию]", - сообщила Турнава.