Уровень безработицы в Японии в 2020 году из-за пандемии вырос впервые за 11 лет

Уровень безработицы в Японии по итогам 2020 года составил в среднем 2,8%, что примерно на 0,5 п. п. выше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовало в пятницу японское министерство по административным делам и коммуникациям, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В течение года этот показатель неуклонно рос на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, и в октябре достиг уровня 3,1%. Затем в последние месяцы он несколько снизился. Тем не менее зафиксированный по итогам 2020 года рост уровня безработицы в Японии стал первым за последние 11 лет. Тогда, в 2009 году, он достигал 5,5% из-за мирового финансового кризиса, однако затем снижался каждый год.

"Влияние, которое оказывается новая коронавирусная инфекция, продолжает оставаться значительным", - отметил в пятницу на регулярной пресс-конференции, комментируя статистические данные, министр по административным делам и коммуникациям Рёта Такэда. Он также подчеркнул, что правительство и его ведомство продолжат внимательно следить за положением дел.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца начала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 380 тыс., зафиксировано более 5,5 тыс. летальных исходов.