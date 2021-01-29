Азербайджанцы все еще продолжают свои военные преступления: интервью посла Балаяна Weekblad Elsevier

Авторитетный голландский еженедельник “Weekblad Elsevier” опубликовал интервью посла Республики Армения в Нидерландах Тиграна Балаяна. Посольство Армении в Нидерландах предоставило «Арменпресс» интервью посла, которое мы и приводим ниже.

Европа закрывает глаза: 6 вопросов послу Армении о недавней войне с Азербайджаном

1) Война закончилась в ноябре, не так ли?

Тигран Балаян: В Азербайджане по-прежнему находятся более 120 армянских военнопленных. Один из пленников рассказал, что его избивали, чтобы заставить признаться в убийстве азербайджанцев, когда он участвовал в первой карабахской войне 1990-х годов. Тогда он даже не родился. Азербайджанцы по-прежнему совершают серьезные военные преступления.

2) Что Вы имеете в виду?

Тигран Балаян: Речь идет не только о пытках военнопленных, но и об осквернении церквей и кладбищ. Существует достаточно свидетельств того, что азербайджанские военные обезглавливали армян и размещали видеокадры и фотографии в социальных сетях. Азербайджанская сторона пытается представить себя доминирующей силой, ведя психологическую войну.

3) Согласно мнению армянской стороны, Турция также была вовлечена в войну

Тигран Балаян: Турецкое правительство отправило джихадистов из Сирии воевать против Армении, их переправили из приграничных районов Сирии в Стамбул и Анкару, откуда отправили в Баку. Их было более 2 000 человек, двести из которых были убиты. Эрдоган открыто заявил: “Мы закончим то, что начали наши предки. Европа на происходящее закрывает глаза”.

4) Почему же Европа молчит?

Тигран Балаян: По некоторым данным, причина в поставках азербайджанского газа и нефти в Европу. Россия поставляет в Европу и газ и нефть, но это не помешало ей ввести санкции в отношении России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

5) Что же в таком случае должна сделать Европа?

Тигран Балаян: Ввести санкции против руководства Азербайджана, а также в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги. Она является вице-президентом Азербайджана и послом ЮНЕСКО. Лишение возможности делать покупки в бутиках Парижа и Милана было бы сильным сигналом для нее.

6) А как насчет Нидерландов?

Тигран Балаян: Государственный секретарь Стеф Блок говорит, что предполагаемые военные преступления должны быть расследованы. То есть следует ли расследовать, действительно ли умер обезглавленный армянин? Почему Нидерланды не берут на себя ведущую роль? Нидерланды ведь - чемпион мира по правам человека.