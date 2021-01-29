Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправлен в отставку

Министерство обороны Азербайджана, которое 4 месяца умолчивало о судьбе начальника Генштаба Наджмеддина Садыгова, заявило, что он освобожден с должности и переведен в резерв.

Как передает «Арменпресс», агентство “Туран” отмечает, что в дни Второй Карабахской войны Минобороны Азербайджана не реагировало на вопросы, куда делся начальник Генштаба ВС, и не комментировало слухи о его увольнении.

Между тем военные источники сообщили, что Садыгов был отправлен в отставку еще в самом начале войны.

Причина - недовольство президента Азербайджана Ильхама Алиева, который раскритиковал главу Генштаба за неадекватные доклады о ситуации в армии. По мнению ряда бывших военнослужащих, потери в начале войны были связаны именно с именем бывшего начальника Генштаба. После этого из Министерства обороны были уволены и многие из ставленников Садыгова.

Несмотря на то, что увольнения с поста Садыгова прошло около четырех месяцев, на пост главы Генштаба до сих пор никто не был назначен”, - пишет “Туран”.