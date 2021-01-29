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Ваге Казарян принял посла Республики Беларусь в Армении

Ваге Казарян принял посла Республики Беларусь в Армении

Начальник Полиции Армении Ваге Казарян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Ваге Казарян поздравил Александра Конюка с назначением. Он высоко оценил сотрудничество Полиции Армении и Министерства внутренних дел Беларуси.

Начальник полиции выразил готовность продолжить и расширить сотрудничество правоохранительных структур обеих стран.

Александр Конюк, поблагодарив за теплый прием, отметил важность как двусторонних отношений между правоохранительными структурами двух стран, так и отношений в рамках международных организаций связи.

На встрече были обсуждены различные вопросы, представляющие взаимный интерес. 


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