Ваге Казарян принял посла Республики Беларусь в Армении

Начальник Полиции Армении Ваге Казарян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Ваге Казарян поздравил Александра Конюка с назначением. Он высоко оценил сотрудничество Полиции Армении и Министерства внутренних дел Беларуси.

Начальник полиции выразил готовность продолжить и расширить сотрудничество правоохранительных структур обеих стран.

Александр Конюк, поблагодарив за теплый прием, отметил важность как двусторонних отношений между правоохранительными структурами двух стран, так и отношений в рамках международных организаций связи.

На встрече были обсуждены различные вопросы, представляющие взаимный интерес.