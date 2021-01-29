Армянская община не пострадала во время беспорядков в Триполи

Армянская община во время беспорядков в Триполи, втором по величине городе Ливана, не пострадала. Беспорядки не коснулись армянской церкви, школы и клуба. Об этом «Арменпресс» сообщил главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шааан Гантаарян.

“В Триполи есть армянская церковь, армянская школа и клуб. Армянские постройки не пострадали. Армянская община города небольшая. Среди армян жертв нет”, - сообщил Гантаарян, добавив, что среди участников акций протеста нет представителей армянской общины.

В целом он оценил ситуацию как тревожную. Ситуация с COVID-19, очень тяжелое финансовое положение, локдаун в стране вызвали протест и гнев граждан. По словам Гантааряна, банковская система функционирует не полностью, есть безработица, ливанская валюта упала. Все это создало непростую ситуацию.

В Триполи происходят столкновения граждан с правоохранительными органами, есть жертвы и раненые, повреждены магазины. Протестующие даже ворвались в мэрию Триполи. “В Бейруте тоже прошли демонстрации, но в меньшем масштабе. Дороги были перекрыты, но правоохранительным органам удалось их открыть. И все это приводит к серьезным проблемам”, - сказал Гантаарян и добавил, что несмотря на то, что в результате локдауна наблюдается некоторая тенденция снижения числа инфицированных, ситуация все еще продолжает оставаться тяжелой.

Отвечая на вопрос о том, испытывает ли армянская община в Ливане социальные трудности, Гантаарян сказал, что, естественно, такова общая ситуация, есть и политическая неопределенность, и экономические трудности, и COVID-19”, - сказал он.

Однако Гантаарян заверил, что армянская община Ливана, благодаря своей организованности, продолжает оказывать помощь всем нуждающимся семьям. Работают все соответствующие службы.

Беспорядки в Триполи начались 25 января. Люди вышли на улицы, требуя улучшить условия жизни. Участники протестов обвиняют власти в бездействии и выступают против карантина, продленного из-за COVID-19.

Анна Григорян