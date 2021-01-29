Взрыв произошел в жилом доме в Австрии
Взрыв произошел в жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии. Несколько этажей здания обрушились. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на экстренные службы.
Информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают два вертолета.
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