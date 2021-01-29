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Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

Взрыв произошел в жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии. Несколько этажей здания обрушились. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают два вертолета.

 


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