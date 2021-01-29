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Официальный сайт президента Республики Армения уже доступен и на французском языке

Официальный сайт президента Республики Армения уже доступен и на французском языке

Официальный сайт президента Республики Армения уже представлен и на французском языке. www.president.am/fr/. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарат президента.

Информация, освещающая деятельность президента республики, его выступления и послания  отныне будет доступна и франкоязычному обществу, в том числе и франкоязычным армянам в диаспоре.


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