Официальный сайт президента Республики Армения уже доступен и на французском языке

Официальный сайт президента Республики Армения уже представлен и на французском языке. www.president.am/fr/. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарат президента.

Информация, освещающая деятельность президента республики, его выступления и послания отныне будет доступна и франкоязычному обществу, в том числе и франкоязычным армянам в диаспоре.