Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

В Арцахе завершилась вакцинация российского миротворческого контингента вакциной “Спутник V”

В Арцахе завершилась вакцинация российского миротворческого контингента вакциной “Спутник V”

Военные врачи завершили вакцинацию вакциной “Спутник V” личного состава российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе.

 Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Более 1 900 российских военнослужащих прошли вакцинацию в соответствии с графиком. Вакцинация проводилась на добровольных началах, как в передвижном военном госпитале, так и  медицинскими подразделениями, посещающими пункты наблюдения. Вакцина доставлялась на пункты мониторинга в специальных коробках, что обеспечивало ее безопасную транспортировку. Ожидается, что вакцинация вторым компонентом вакцины будет завершена к 28 февраля”, - сообщает Минобороны РФ.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации