В Арцахе завершилась вакцинация российского миротворческого контингента вакциной “Спутник V”

Военные врачи завершили вакцинацию вакциной “Спутник V” личного состава российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Более 1 900 российских военнослужащих прошли вакцинацию в соответствии с графиком. Вакцинация проводилась на добровольных началах, как в передвижном военном госпитале, так и медицинскими подразделениями, посещающими пункты наблюдения. Вакцина доставлялась на пункты мониторинга в специальных коробках, что обеспечивало ее безопасную транспортировку. Ожидается, что вакцинация вторым компонентом вакцины будет завершена к 28 февраля”, - сообщает Минобороны РФ.