Международные выставки, образовательные программы: Музей русского искусства готовит новые программы

Музей русского искусства ценителям искусства в 2021 году преподнесет интересные сюрпризы. Музей выступит с рядом образовательных программ, организует выставки в Ереване, мастер-классы в регионах, примет участие в международных выставках в России и в Польше.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор музея Марине Мкртчян рассказала, что в течение года будет экспонироваться не только богатая коллекция музея, они активно будут сотрудничать и с другими армянскими музеями и с зарубежными.

“С Третьяковской галереей мы ведем переговоры об организации там экспозиции картины Михаила Врубеля “Демон и Ангел с душой Тамары”. В октябре мы и в нашем музее организуем выставку, посвященную Врубелю, в рамках которой состоится двухдневная лекция. В Музее современного искусства в Польше будет выставка, посвященная русскому авангарду, в которой примем участие и мы”, - сообщила Марине Мкртчян.

По случаю Международного дня театра в музее будут представлены зарисовки спектаклей разных артистов. Совместно с Сардарапатским музеем откроется выставка, посвященная традициям русского чаепития и чайной культуре, а в сентябре состоится выставка “Армянский переулок”, посвященная Дню Москвы.

По словам Мкртчян, экспозиция “Армянский переулок” будет носить повторяющийся характер. Ежегодно она будет представляться. “В этом году мы обратимся к XIX веку, к семье Лазарянов, к Лазарянской семинарии, становлению армянской общины. Будем сотрудничать с Музеем литературы и искусства им. Е. Чаренца. Завершим год выставкой русских елочных игрушек. Мы покажем образцы конца 19 века и середины 20 века. Думаю, эта инициатива будет интересна и детям”, - сказала директор музея.

Касаясь образовательных программ, Мкртчян сообщила, что мастер-классы по гравюрам будут проводиться не только в музее, но и в регионах Армении. Она рассказала и о VR-программе, в рамках которой посетители могут надеть VR-очки, оказаться на холсте того или иного художника и прогуляться по нему. Использование таких очков широко распространено за рубежом, в Армении впервые применил их Музей русского искусства. Будут новые образовательные программы, посвященные импрессионизму, программа “Изучение географии через изящные искусства” и другие программы, рассчитанные на разные возрастные группы.

Музей продолжит свою исследовательскую работу. Статья о деятельности музея скоро будет опубликована в журнале “Русский опыт”.

В связи с эпидемией, музей проводил работы в интернете, теперь они собирается развить эти инструменты, которые были использованы в последние месяцы.

“COVID-19 изменил нашу сферу, но мы пытаемся находить выходы, извлекаем уроки. Благодаря онлайн деятельности, нам удалось обрести новую аудиторию. В музей пришли люди, которые раньше у нас не бывали. Это произошло благодаря нашим образовательным программам, интересным проектам. Мы продолжим и интерактивные игры. Участники онлайн игр получают возможность бесплатного участия и в наших выставках и образовательных программах. Мы сохраним это, чтобы ценители искусства всегда были заинтересованы и активны”, - подчеркнула Марине Мкртчян.

По словам директора музея, из-за политической и военной ситуации в стране люди не часто посещают музеи. “Мы чтим и помним всех наших воинов. В трудные для Армении дни музей вместе с общественной организацией “Хранитель” поддерживал их материально, закупал необходимые предметы и отправлял на поле боя. Боль не ушла, сложно активно интегрироваться в культурную жизнь. Это действительно серьезная проблема мы должны очень внимательно работать с нашей аудиторией. Думаю, скоро все наладится. Искусство - один из лучших способов вывести людей из стресса и депрессии. Мы должны поддерживать людей”, - подчеркнула Марине Мкртчян.

Анжела Амбарцумян