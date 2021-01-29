В России провели более 101 млн тестов на коронавирус
11:16, 29 Январь, 2021
Российские медики провели более 101 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 101,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 411 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 643,4 тыс. человек.
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