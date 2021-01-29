В России провели более 101 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 101 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 101,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 411 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 643,4 тыс. человек.