В Техасе военные пострадали после употребления неизвестного вещества

Одиннадцать военнослужащих на американской военной базе Форт-Блисс в Техасе пострадали после "принятия внутрь" неизвестного вещества. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CBS4 со ссылкой на заявление базы.

Инцидент произошел 28 января во время полевых учений. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Все военнослужащие, причастные к инциденту, находятся под наблюдением медиков.

О других обстоятельствах происшествия не сообщается. Руководство базы проводит расследование.