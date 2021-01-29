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Талибы надеются, что иностранные войска уйдут из Афганистана к концу апреля

Талибы надеются, что иностранные войска уйдут из Афганистана к концу апреля

Талибы рассчитывают, что остающиеся в Афганистане иностранные военные покинут страну к концу апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Только три месяца осталось до крайней даты вывода американских и других иностранных военных из Афганистана. Большая часть выведена, только несколько тысяч остаются. Мы надеемся, что к концу апреля они покинут Афганистан", - сказал он.


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