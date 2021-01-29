В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство EFE.

Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.

Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.

Исследование также показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.

По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.