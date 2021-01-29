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В населенных пунктах Арцаха продолжают обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы

В населенных пунктах Арцаха продолжают обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы

29 января в селе Колхозашен Мартунинского района Арцаха и в прилегающих населенных пунктах, а также в общине Айгестан Аскеранского района будут вестись работы по обезвреживанию неразорвавшихся и представляющих опасность боеприпасов и вооружения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“Служба по чрезвычайным ситуациям призывает при звуках взрывов не проявлять беспокойства. Это работают саперы. Для получения разъяснений можете звонить на справочный номер 911 службы по чрезвычайным ситуациям”, - сообщает ГСЧС.


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