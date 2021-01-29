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В Джабраиле обнаружены останки еще 8 военнослужащих

В Джабраиле обнаружены останки еще 8 военнослужащих

При поисковых работах, проведенных 28 января, спасатели Арцаха обнаружили останки еще 8 погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

“Тела неузнаваемы. Их личности могут быть установлены только после судебно-медицинской экспертизы.

В результате поисковых работ, по данным на 28 января, обнаружено 1 329 останков, 15 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами. Поисковые работы сегодня будут продолжены в Мартунинском, Гадрутском и в Джраканском районах”, - говорится в сообщении ГСЧС.


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