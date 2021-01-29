На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.
Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.
Перевал Варденяц закрыт для всех транспортных средств.
На автодороге Мартуни-Чамбарак-Варденис Гегаркуникской области, в начале тоннеля города Степанаван Лорийской области, на отрезке автодороги Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололедица.
В городе Гюмри и в селе Амасия Ширакской области туманы.
В городах Апаран и Аштарак Арагацотнской области, в Талинском регионе, в Армавире и Эчмиадзине Армавирской области, в Ашоцке и Амасии Ширакской области идет снег.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей. На российской стороне скопилось 420 грузовых автомобилей.
МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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