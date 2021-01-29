На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для всех транспортных средств.

На автодороге Мартуни-Чамбарак-Варденис Гегаркуникской области, в начале тоннеля города Степанаван Лорийской области, на отрезке автодороги Сисиан-Зангер Сюникской области местами гололедица.

В городе Гюмри и в селе Амасия Ширакской области туманы.

В городах Апаран и Аштарак Арагацотнской области, в Талинском регионе, в Армавире и Эчмиадзине Армавирской области, в Ашоцке и Амасии Ширакской области идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей. На российской стороне скопилось 420 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.