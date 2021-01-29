Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

“Наполи” в полуфинале розыгрыша Кубка Италии

“Наполи” в полуфинале розыгрыша Кубка Италии

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии по футболу “Наполи” провел матч со “Специей”.

Как передает «Арменпресс», неаполитанская команда обыграла соперника со счетом 4:2. Голы “Специи” забили Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора, а голы “Неаполя” - Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Элиф Элмас.

“Наполи” вышел в полуфинал розыгрыша Кубка.

Ранее путевки в полуфинал Кубка Италии завоевали “Ювентус”, “Аталанта” и “Интер”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации