“Наполи” в полуфинале розыгрыша Кубка Италии

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии по футболу “Наполи” провел матч со “Специей”.

Как передает «Арменпресс», неаполитанская команда обыграла соперника со счетом 4:2. Голы “Специи” забили Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора, а голы “Неаполя” - Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Элиф Элмас.

“Наполи” вышел в полуфинал розыгрыша Кубка.

Ранее путевки в полуфинал Кубка Италии завоевали “Ювентус”, “Аталанта” и “Интер”.