“Наполи” в полуфинале розыгрыша Кубка Италии
08:52, 29 Январь, 2021
В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии по футболу “Наполи” провел матч со “Специей”.
Как передает «Арменпресс», неаполитанская команда обыграла соперника со счетом 4:2. Голы “Специи” забили Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора, а голы “Неаполя” - Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Элиф Элмас.
“Наполи” вышел в полуфинал розыгрыша Кубка.
Ранее путевки в полуфинал Кубка Италии завоевали “Ювентус”, “Аталанта” и “Интер”.
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