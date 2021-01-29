Цены на цветные металлы - 28-01-21

ЛОНДОН, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.25% и составила 1978.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.48% и составила 7783.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.29% и составила 2027.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.87% и составила 17704.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.28% и составила 22785.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.48% и составила 2570.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.45% и составила 23038.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 3.02% и составила 41250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.