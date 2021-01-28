В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт для всех транспортных средств
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.
В городе Джермук Вайоцдзорского, на всех автодорогах Гегаркуникского и на участке Сараван-«Зангер» Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.
В городе Апаран, регионе Талин Арагацотнского, городе Джермук и Сараван -«Зангер» Вайоцдзорского регионов идет снег.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств: со стороны России скопилось более 350 грузовиков.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
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